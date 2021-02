‘Er wordt gebroed op een vervolg van de Trump-saga’

Dat ik door een groep vrienden werd uitgenodigd voor een barbecue in de tuin op de middag waarop de uitkomst van het impeachmentproces tegen Trump bekend zou worden gemaakt, zegt al genoeg. Het grote vergeten is begonnen. Weken geleden zaten ze nog kwijlend van woede voor hun televisiesets naar de bestorming van het Capitool te kijken – het zijn immers Democraten. Nu is de impeachment een volgend item op de 24-uurszenders die constant breaking news het land in slingeren. Tijdens de barbecue kwam het niet eens ter sprake, Trump is oud nieuws.

Eenmaal thuis, rozig van de IPA’s en de gegrilde kipdrumsticks, las ik op mijn telefoon dat de senaat Trump niet heeft veroordeeld. Republikeins leider Mitch McConnell had zijn partijgenoten een uitweg gegeven: hoe kan een ex-president nog veroordeeld worden in een impeachmentproces? En daarmee ging de stemming niet meer over de vraag of Trump schuldig was, maar over de vraag of een president na zijn ambtsperiode nog schuldig kon worden gehouden voor wat hij had gedaan.

Een slimme truc natuurlijk. Vooral omdat diezelfde McConnell ervoor had gezorgd dat het impeachmentproces pas werd gehouden nadat Biden was aangetreden, omdat het volgens hem al onrustig genoeg was in het land in de laatste dagen onder Trump. Het werkte, want tijd heelt alle wonden. Ook in de politiek.

En als één iemand zich daar bewust van is, dan is het wel The Donald zelf. In afzondering is hij in Florida aan het golfen, terwijl hij achter de schermen aan Republikeinen laat weten dat hij de partij nog trouw is. Hij heeft nog te vrezen van een onderzoek in Georgia, waar ze nog niet zijn vergeten hoe hij hen onder druk zette om ‘stemmen te vinden’ die er niet waren. Hij heeft te vrezen van New York, waar ze een appeltje met hem te schillen hebben vanwege vroegere belastingaangiftes. Dus blijft hij nog even buiten beeld, ook al staan de journalisten in de rij voor een interview.

Intussen wordt gekeken naar Trumps kinderen, wie van hen de volgende politieke ster wordt aan de Republikeinse hemel: doet Ivanka in 2022 een gooi naar een senaatszetel in Florida? Wordt het Don Junior die straks in één klap naar het presidentschap in 2024 raast?

Er wordt gebroed op een vervolg van de Trump-saga, en wanneer die komt zal het 24 uur per dag nergens anders meer over gaan. En ergens is dat een zegen. Want nu moesten we tijdens die barbecue zowaar zelf onderwerpen verzinnen en elkaar persoonlijke vragen stellen. Hoe het eigenlijk met die en die gaat? Goh, ben je van baan veranderd? Ik zeg: laat maar komen die volgende golf van politieke gekte, ik ben er klaar voor.