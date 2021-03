Column Bart Nijman

‘Het racismedebat is een heuvel waar ik wél op wil sterven’

Zelf houdt hij meer van Formule 1 dan van voetbal. Maar als hij Wijnaldum hoort draaikonten over racisme en de mensenrechten in Qatar, slaat ook bij Bart Nijman de Oranje-koorts toe. ‘Wijnaldum is een geprivilegieerde hypocriet.’