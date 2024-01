De complete Prince-encyclopedie die in één nacht werd geschreven

Duidelijk is inmiddels dat Prince Rogers Nelson op 57-jarige leeftijd overleden is. Journalisten struikelden in hun ijver iets over het popicoon te schrijven over elkaars benen. Necro’s (zoals verhalen die al klaarliggen over dode mensen genoemd worden) lagen bij de meeste media nog niet klaar. Dus werd het improviseren.

De een hield het bij de beste nummers van Prince, de ander dook de achtergrond in en de beelddenkers kozen voor zijn outfits door de jaren heen. We hebben het beste voor je geselecteerd, in willekeurige volgorde. Als je dit allemaal gelezen, geluisterd en gezien hebt, weet je eigenlijk alles wel over The Artist Formerly Known as Prince.

The Guardian

Om met het belangrijkste te beginnen: muziek. The Guardian zette zijn beste 10 nummers op een rij. Dat blijft natuurlijk een kwestie van smaak, maar we kunnen ons er aardig in vinden. Lees hier.

https://www.youtube.com/watch?v=4oBAK8qTUBU

Volkskrant

De Volkskrant schreef een mooi verhaal over Prince als de grote verleider. En over zijn stijl, die een eeuwig referentiekader is geworden, en toch wezenlijk anders was dan die van die andere exuberante visuele popgenieën. Klik op de link in de onderstaande tweet voor het verhaal.

#Prince: Hét icoon van ingetogen en toch wellustige sekshttps://t.co/52OteQiKag pic.twitter.com/ZpSkWxlnoH — de Volkskrant (@volkskrant) 22 april 2016

Rolling Stone

Muziekblad Rolling Stone schreef zich natuurlijk de ballen uit de broek. Onder meer over de altruïst die schuilde in de artiest. 15 Prince-nummers die hits werden voor andere artiesten, waaronder Tom Jones. Lees en luister hier.

https://www.youtube.com/watch?v=5uZQFOfMSfY

Esquire

Als je het woord cool gaat analyseren, dan kom je tot de conclusie dat het woord betrekking heeft op slechts één persoon. Juist. Esquire zoomde in op die ene pasfoto van Prince. Hij is nog steeds de enige persoon ter wereld die van een saaie pasfoto iets iconisch cools wist te maken.

PRINCE ROGERS NELSON::PASSPORT PICTURE 2/11/16 pic.twitter.com/lgdLCXQ9y2 — Prince (@prince) 11 februari 2016

NME

We kunnen er na de dood van Prince niet omheen: Purple Rain. Dus laten we het direct ook maar goed doen. 20 dingen die je nog niet wist over Purple Rain (waaronder de immens slechte cover van de Duitse voetbalclub FSV Frankfurt). Lees hier.

https://www.youtube.com/watch?v=S2PqhZHsv5A

OOR

OOR richtte zich onder meer op muzikanten die Prince eerden na zijn dood. Van Madonna, tot Slash, de hele muziekwereld rouwt.

RIP Een foto die door slash is geplaatst op 21 Apr 2016 om 11:16 PDT

Humo

Het Belgische blad Humo schreef een mooi achtergrondverhaal over een interview dat ze ooit met Prince hadden. Er wordt mooi omschreven dat een interview, of beter gezegd een 'goed gesprek', met Prince gecompliceerde materie is. Lees hier.

PRINCE CHOPPING IT UP WITH JOURNALISTS pic.twitter.com/NssKHVDGPq — Prince (@prince) 8 november 2015

NRC

NRC ging wat dieper in op de muziek van TAFKAP. Tussen disco, hiphop en new wave, maar altijd jazzy. Lees hier.

Billboard

De invloed van Prince op de modewereld was groot. Billboard maakte een reis door zijn carrière aan de hand van zijn stijl; Prince's Fashion Evolution. Lees en bekijk hier.

IBT

Ofschoon Prince niet van interviews hield, heeft hij heel wat legendarische quotes op zijn naams staan. En teksten schrijven, dat kon hij ook. IBT maakte een overzicht van zijn meest memorabele quotes en songteksten. Lees hier.

En zo moet het dus niet: DWDD

Het werd de slechtste en meest gênante uitzending uit de geschiedenis van de Nederlandse talkshow. Als je van pijnlijke momenten houdt, kijk de uitzending dan vooral terug.