‘Jan Boskamp hoor ik liever over eten praten’

Ik schakelde iets te vroeg in voor AS Roma-Ajax en had daar meteen al spijt van. Dat gezever vooraf trek ik steeds slechter. Er wordt tegenwoordig wat afgeluld op de vaderlandse tv en de voorbeschouwing op dit onderonsje in de Europa League vormde daar geen uitzondering op. Bart en Simon, als ik het goed heb onthouden, introduceerden de Waldorf & Statler van dienst: Theo Janssen en Jan Boskamp. De een bietste bij ons altijd een sigaretje in zijn Ajax-tijd, de ander hoor ik toch liever over eten of desnoods de Tweede Wereldoorlog praten dan over voetbal. Tel daarbij de nietszeggende interviewtjes met Erik ten Hag (‘Het veld is nat, is dat een voor- of een nadeel?) en keeper Maarten Stekelenburg (‘Van welke knie had je ook alweer last?’) bij op en je komt tot de conclusie dat elke andere activiteit voor 21.00 uur nuttiger was besteed.

Want ja, stel je voor dat om 20.59 uur de uitzending begint en er overgeschakeld wordt naar de verslaggever ter plekke die ons nog snel even de opstelling der beide elftallen influistert voordat het eerste fluitsignaal klinkt. Nee, nu moeten we aanhoren waarom Klaiber het moeilijk heeft met het niveauverschil tussen FC Utrecht en Ajax en dat er met Stekelenburg op de goal een brok ervaring staat in tegenstelling tot zijn jonge voorganger die in de heenwedstrijd een makkelijk balletje liet glippen. Goh.

En of dit niet al ellendig genoeg is, kweelt tussendoor Lee Towers ook nog eens een reclamespot vol en nemen we Thomas Acda sinds die tenenkrommende Lidl-reclames ook niet meer serieus. En of we al wisten dat deze uitzending mogelijk is gemaakt door Kordaat, een of ander smakeloos bier, en Blox, waarachter een dubieuze crypto-app schuil blijkt te gaan, waarmee normaal geld in no time verdampt tot bitcoin-gruis.

Maar we gaan beginnen. Bart of Simon: ‘Wat moet Ajax doen om de Romeinse muur te slechten?’

Janssen: ‘Scoren.’

Bart en Simon: ‘Hahaha.’

Janssen, iets serieuzer nu: ‘Lopende mensen zijn cruciaal, mensen moeten onderweg zijn.’

Bart en Simon knikken alsof hier de relativiteitstheorie wordt uitgelegd en mogen tot slot van Theo en Thea zelf hun voorspelling geven. ‘Een nulletje of drie voor Ajax,’ kirren ze. Je bent lid van de Ajax-fanclub of niet.

Vanuit Rome wordt ene Teun de Boer hoorbaar die commentaar gaat geven bij dit potje in deze competitie voor minderbedeelden, want te slecht voor de eindfase van de Champions League. ‘Wordt het moeilijk?’ vraagt hij zichzelf af. ‘Ja, het wordt moeilijk,’ geeft hij zelf antwoord. ‘Maar is het onmogelijk?’ vraagt hij wederom aan zichzelf. ‘Nee, het is niet onmogelijk.’ Fijn, dan weten we dat ook weer. Om vervolgens wat statistische feitjes door te geven. Zoals dat AS Roma sinds het aantreden van Mussolini op een doordeweekse dag in een even maand van een oneven jaar niet meer verloren heeft van een club met evenveel klinkers als medeklinkers. ‘Dus Ajax weet wat het te doen staat.’

Net als ik. De volgende keer gewoon weer om 20.59 uur inschakelen. Of een boek lezen.