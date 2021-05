Entertainment Jan Heemskerk

‘Shtisel geeft een levensecht inkijkje in de wereld van een ultraorthodoxe familie’

Voor wie meer wil begrijpen over de huidige onlusten in Israel, is de Netflix-serie Shtisel over een ultraorthodoxe Joodse familie in Jeruzalem fascinerend kijkvoer. Jan Heemskerk: ‘Mevrouw Heemskerk en ik waren de afgelopen weken compleet in de ban van het wel en wee van de Shtiseltjes.’