‘Baudet wil zich met zijn mede-Forumers buiten de samenleving plaatsen’

Heutzutage heeft iedereen met een camera en een internetverbinding een eigen YouTube-kanaal. Zo ook het Forum voor Democratie. Met een heuse talkshow, ‘Het Forum’, en uw host with the most is, u raadt het al, the man, the myth, the koekwaus Thierry Baudet himself.

Te gast is een of andere grijze knakker die niet weet dat je de knoop van je jasje open moet doen als je gaat zitten omdat dan de hele boel omhoog rijdt en je kreukeltietjes in je pak krijgt. Maakt niet uit, joh, het draait immers toch allemaal om Thierry en om Thierry alleen.

De vraag van vandaag: wanneer kunnen we stellen dat het FvD een succes is? Welnu, blablabla, van de Tweede Kamer moet je het niet hebben, blablabla, onze ideeën staan nu eenmaal te ver af van de reëele politieke mogelijkheden, blablabla, alles is dichtgetimmerd en afgedekt met Europese regelgeving, internationale verdragen en de Verenigde Naties, blablabla.

Oké, tot nu toe valt er dus weinig te vieren, maar wat moet het FvD dan doen om wél succesvol te zijn? Aangezien hij toch al de hele tijd aan het woord is, geeft Baudet zelf maar even het antwoord (wegens ruimtegebrek parafraseer ik): ‘Forum is geslaagd als we een sociaal-economisch vlechtwerk weten te creëren met eigen scholen, eigen bedrijven, eigen woningbouwverenigingen, eigen mediakanalen, eigen besluitvormingsorganen en eigenlijk eigen alles, opdat FvD’ers hun levens kunnen leiden omringd door enkel en alleen andere FvD’ers.’

Een heuse wappie-rechtse parallelle samenleving! Hij heeft er zelfs al een naam voor: Forumland. Een land zonder abstracte kunst en moderne architectuur! Zonder ‘coronagriep’-aanstellerij! Zonder woke-gelul, vegetarisme, windmolens en die verwijfde cultuur van lhbtiqrstuvwxyz+!

Thierry’s oogjes glinsteren als die van een kind dat hardop fantaseert hoe het gaafste pretpark ter wereld eruit zou zien. Schattig, ware het niet dat we hier niet te maken hebben met een van Disneyland Parijs dromende kleuter, maar met een politicus die de samenleving niet langer wil veranderen, maar zich er met zijn volgers buiten wil plaatsen. De man met de kreukeltietjes wil ook iets aan het gesprek toevoegen en zegt dat het hem wel een beetje doet denken aan de verzuiling, maar het plaatje dat Baudet schetst, is er eerder een van een sekte met hemzelf de facto als geflipte narcistische leider.

Kent u Jim Jones nog? Die priester die met een kleine duizend devote volgers verhuisde naar de jungle in Guyana en er de socialistische commune Jonestown stichtte? Dit was eind jaren 70, Jones had dus geen YouTube-kanaal, maar wel door het hele oerwouddorp luidsprekers opgehangen waaruit dag en nacht zijn paranoïde geraaskal klonk. Al snel ging de Kool-Aid met cyanide in het rond en stierven 918 mannen, vrouwen en kinderen in de grootste massazelfmoord uit de moderne geschiedenis.

Maar bij Thierry zal dat natuurlijk allemaal heel anders gaan. Aanmaaklimo? Zo plebejisch! In Forumland gaat het gif in een heerlijke wijnproeverij! Proost, op het succes van de FvD!