Overschatte mensen: Ronald Reagan

De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans maakt korte metten met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis. Deze keer: Ronald Reagan.

Ronald Reagan was zo seniel dat hij, als er gebeld werd, z’n lul bovenhaalde en eraan vroeg: ‘Waarom riep jij ding dong?’ Toen was hij nog maar 37 jaar oud. Voor z’n 40ste verjaardag wilde hij een pelikaan als cadeau. Toen men hem vroeg wat het nut was van zo’n beest zei hij: ‘Als die genoeg eieren legt kan ik iedere dag een omelet eten.’ Ten slotte gaf men hem geen pelikaan maar een Buick convertible, en hij besloot om nooit meer omeletten te eten, behalve één keer, op het WK Omeletten Eten in Idaho, waar hij als 7116de eindigde op 8445 deelnemers. Z’n acteurscarrière zat inmiddels in het slop. Het slop, dat was overigens waar z’n acteurscarrière vanaf het begin in had gezeten.

In z’n debuutfilm, The Magic Trees, speelde hij de derde boom van links. Het was z’n beste prestatie. Later ging het bergaf, met onder meer The Lightning Serenade, waarin hij een actrice moest kussen, maar in plaats daarvan in haar scheenbeen beet, met Everywhere Is Distance, waarin hij op een paard naar de einder moest galopperen, maar in plaats daarvan een kokosnoot in de anus van het paard propte, en met Deliver a Bird, waarin hij in een afgrond moest kukelen, maar in plaats daarvan aan een paraplubak vroeg waar de dichtstbijzijnde tandarts te vinden was.

Z’n waanzin was een van z’n grootste troeven om gouverneur van Californië te worden en hij besloot om te gaan studeren voor trapezist, maar in plaats daarvan werd hij de veertigste president van de Verenigde Staten. Z’n eerste maatregel was om alle pelikanen te benoemen tot congreslid, waar de oppositie een stokje voor stak. Deze oppositie stak eveneens een stokje voor z’n voorstellen om de dollar te vervangen door de Franse franc, om het huisvuil te laten ophalen door Playboy Bunnies, en om Afro-Amerikanen geel te verven, tenzij ze van Japanse afkomst waren.

Qua buitenlandse politiek richtte hij zich op Andorra en op het noordoosten van Nieuw-Guinea, maar de oppositie bracht hem ertoe om zich te concentreren op Rusland. Hij schreef een brief naar Gorbatsjov, waarin hij de Russische leider vroeg of hij z’n flanellen ondergoed zelf waste, of hij tijdens het tuinieren een condoom droeg en of hij het gerucht kon bevestigen dat hij een enorm storende vlek op z’n kaalkop had. Toen de Rus niet antwoordde op deze brief, verklaarde Reagan dat hij nooit meer Russische bananen zou eten. In z’n huwelijk met Nancy deed hij niks in het huishouden, weigerde hij om hun hond Theo te föhnen en als Nancy seks wilde zei hij: ‘Een lul dient niet om seks te hebben, die dient om ding dong te roepen.’

Na z’n tweede ambtstermijn wilde hij nog een derde, bij voorkeur parttime, zodat hij ook kon blijven tapdansen, maar daar stak de Amerikaanse grondwet een stokje voor. Ten slotte kreeg hij Alzheimer, wat z’n IQ verdubbelde, en dan ging hij dood.

