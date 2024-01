Bij de koffie: 'pizzabezorgers' arresteren maffiabaas en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Anti-IS coalitie bereidt aanval op Raqqa voor

Anti-Isis coalition 'preparing to launch final assault on Raqqa stronghold' https://t.co/mpETlsjaQT — The Independent (@Independent) 17 april 2016

Een internationale coalitie is een frontale aanval op de hoofdstad van de Islamitische Staat aan het voorbereiden, zo meldt een woordvoerder van de Amerikaanse regering. De plannen komen nadat het Pentagon naar buiten kwam met de schatting dat ongeveer 25.000 IS strijders door luchtaanvallen zijn omgekomen sinds de coalitie met de aanvallen begon.

In een interview met Mail on Sunday vertelde Kolonel Steve Warren dat IS waarschijnlijk minder dan 30.000 strijders over heeft, en dat ook de economie van de Islamitische Staat ernstig is beschadigd door de aanvallen van de coalitie. Ondanks de verliezen boekt IS af en toe nog wel een overwinning. Zo wist het afgelopen vrijdag een aantal dorpjes ten zuiden van Aleppo te veroveren, die eerst in handen van het Syrische regime waren.

President Brazilië verliest motie van wantrouwen

Dilma Rousseff: Brazilian congress votes to impeach president https://t.co/ooPBknY9kX — The Guardian (@guardian) 18 april 2016

De Braziliaanse president Dilma Rousseff heeft gisteren een motie van wantrouwen niet overleefd. De motie werd ingediend na weken van onrust in het land. Wel moet de motie nog door de senaat, en kan deze de rechter worden aangevochten.

Dieptepunt van de tumultueuze avond was toen de extreemrechtse politicus Jair Bolsonaro zijn stem opdroeg aan Carlos Brilhante Ustra, verantwoordelijk voor het martelen van Rousseff tijdens de dictatuur.

Maffiabaas gearresteerd door politie verkleed als pizzabezorgers

#camorra Napoli arrestato #Manganiello capo clan Marino, tra i 100 latitanti più percolosi, era ricercato dal 2013 pic.twitter.com/X5ClYSQ7eU — Polizia di Stato (@poliziadistato) 17 april 2016

In Napels is zaterdagavond, tijdens de wedstrijd Inter - Napoli (2-0), Camorra baas Roberto Manganiello gearresteerd. De drugsbaas werd gezocht voor een dubbele moord in 2004, en stond op de lijst van ‘de 100 meest gevaarlijke criminelen van Italië’. Manganiello werd gearresteerd terwijl hij de wedstrijd keek, nadat enkele politiemensen op de deur hadden geklopt verkleed als pizzabezorgers.

Barcelona wint niet meer sinds de dood van Johan Cruijff

Enrique snapt niets van reeks nederlagen FC Barcelona https://t.co/6kpLAv1yyy — NUsport (@NUsport) 18 april 2016

Met de dood van de Nederlandse voetballegende is ook een stuk van de magie van Barcelona heengegaan. De Catalaanse ploeg weet al drie La Liga-wedstrijden niet meer te winnen, iets dat sinds 2003 niet meer is voorgekomen. Met verliespartijen tegen Real Madrid (1-2), Sociedad (1-0) en Valencia (1-2) staat het nu op een gedeelde eerste plaats met Atlético Madrid. De voorsprong van 8 punten is zo wel heel snel verdampt.