Winnaar en verliezer van de dag: Bernie Sanders vs. Wassila Hachchi

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Bernie Sanders

Bernie Sanders Receives Standing Ovation for Closing Remarks at Miami De... https://t.co/YJZ502AK3M via @YouTube Hillary is afraid of this! — Grannyfeminist4Bern (@CarolAnneKnapp) 4 april 2016

Bernie Sanders sowieso een leuk mannetje, maar na het recentste Democratische verkiezingsdebat, wilde het applaus maar niet ophalen. Erg ongemakkelijk voor Hillary.

Verliezer van de dag: Wassila Hachchi

Na een spontaan afscheid, aangekondigd met een tenenkrommend slecht geschreven afscheidsbrief, stapt voormalig D66-kamerlid Wassila Hachchi nu ook uit de partij. Als grote middelvinger naar de sociaal-liberale partij ontvangt ze nog wel gewoon wachtgeld. Niet netjes, Wassila.