Wietze de Jager over succes Mattie Valk: 'Of dat mij steekt? Eigenlijk niet’

Het radiolandschap is vorig jaar flink op z'n kop gezet, met Radio 538 als grote verliezer. Maar dat de zender geen nummer één meer is, betekent heus niet dat De Jager bij de pakken neerzit. "Dat maakt me vooral fanatiek", deelt de Radio 538-dj met Nieuwe Revu.

"Ik ben heel competitief ingesteld, vroeger wilde ik al winnen met alle spelletjes die we speelden. Dat gevoel heb ik nu ook. De hoogtijdagen van Evers, waarin hij in z’n eentje voor zulke grote marktaandelen zorgde dat de rest bijna niks meer hoefde te doen, zijn voorbij. We moeten zelf aan de bak willen we weer nummer één worden. Dan komt het aan op creativiteit."

Succes Mattie

Heeft het vertrek van Edwin Evers volgens de dj dan voor de teloorgang gezorgd? "Dat is een van de redenen", begint De Jager. "De andere reden is dat Qmusic het goed doet. Toen ik daar tien jaar geleden begon, stond er een bloedfanatieke club van veertig of vijftig man klaar die zei: wij gaan nummer één worden. Daar is al die jaren keihard voor geknokt. En nu betaalt zich dat uit", verklaart de radio-dj.

Voormalig vriend en collega-presentator Mattie Valk werkt nog steeds als radio-dj bij Qmusic en wordt gezien als de koploper in radioland. Toch is dat niet iets waar Wietze jaloers op is. "Hij is alleen koploper bij bepaalde doelgroepen, hè, laten we niet te hard van stapel lopen", begint De Jager. "Maar ze doen het goed hoor, laat dat duidelijk zijn. En of dat mij steekt? Nee, eigenlijk niet. Mattie is een getalenteerde radiomaker. Ik ben altijd onder de indruk geweest van het werk dat hij levert. Dat kan ik los zien van wat er privé tussen ons is gebeurd."

Als mensen vragen naar wat er tussen De Jager en Valk is voorgevallen, zegt de radio 538-dj altijd: gesloten boek. Maar kun je zoiets ooit helemaal afsluiten? "Ja, dat denk ik wel. Het is helder wat er is gebeurd. En het is verleidelijk om daar nog iets over te zeggen, maar juist die woorden houden het verhaal draaiend."

