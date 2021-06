Baas B blikt terug op relatie met Yolanthe: 'Ik was heel erg verliefd op haar'

Baas B brak in de zomer van 2004 samen met Lange Frans landelijk door. De twee hadden een succesvolle carrière, maar toch kwam Baas B door alle spanning en stress in een neerwaartse spiraal terecht. Zo bestond een gemiddelde dag voor de rapper uit radioshows, tv-programma's en optredens. "Er waren weinig momenten waarop ik niets aan het doen was. Of even kon stil staan. Dat is best een slopend bestaan."

Bodem

De rapper weet nog op welk moment hij de bodem van de put bereikte. "In maart 2006 hadden we na een drukke dag nog één laatste optreden. Ik was onderweg naar het podium om te soundchecken toen ik ineens niet meer kon ademhalen. Ik kreeg een enorme aanval van hyperventilatie. Alle stress die zich in mijn lijf had opgebouwd, kwam er in één keer fysiek uit."

"Dat was het eerste teken dat het niet zo lekker met me ging. In de agenda stond op dat moment nog voor een half jaar lang aan optredens, daar kwamen we niet onderuit, maar ons management laste voor daarna meteen een agendastop in. Dat was heel fijn, want toen had ik eindelijk even rust."

Relatie Yolanthe

Ook kreeg de rapper in die tijd een relatie met Yolanthe. "Ik leerde in die periode ook iemand kennen op wie ik heel erg verliefd was, wat aan de ene kant heel mooi was, maar ik hing tegelijkertijd al mijn geluk eraan op. Dat was niet zo handig voor de balans in de relatie."

"Dat heeft een half jaartje geduurd. Toen dat ook wegviel, was het gat nog groter. Ik weet niet zoveel meer van die tijd eigenlijk. Achteraf had ik wat actiever met mezelf aan de slag moeten gaan, in de zin van met een psycholoog praten over mijn problemen. Maar ik heb gewoon mijn verstand op nul gezet en ben doorgegaan."

Inmiddels gaat het weer goed met Baas B en is hij sinds anderhalf jaar weer "vrij en gezellig." Hoewel Yolanthe weer vrijgezel is, denkt hij niet dat het ooit weer wat zou worden tussen hen. "Dat is een gepasseerd station."

In de nieuwste editie van Nieuwe Revu vertelt Baas B alles over de periode waarin hij niet lekker in zijn vel zat en hoe hij ervoor zorgde dat hij weer uit het dal krabbelde. Ook vertelt de rapper meer over de tijd waarin hij samenwerkte met Lange Frans en deelt hij meer over zijn nieuwe album. Nieuwe Revu 26 ligt morgen in de winkel en is te bestellen via Tijdschrift.land.