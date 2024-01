Simon Keizer moest 'het' van de dokter buiten het dorp zoeken

Zanger Simon Keizer is bekend van het duo Nick & Simon, maar is nu even in z'n eentje aan de weg aan het timmeren met een eigen album, een tour langs de theaters en een boek met verzamelde columns. In Nieuwe Revu geeft hij deze week een openhartig interview.

Bijvoorbeeld over het cliché dat iedereen in Volendam uiteindelijk familie is. "Klopt. We gaan niet graag buiten het dorp wonen, dus daar begint het al", zegt Simon. "Laat ik daar dan nu nog verder aan bijdragen door te vertellen dat mijn vader en moeder achterneef en achternicht waren. De artsen zeiden zelf toen mijn moeder zwanger werd: risicootje. En voegden daaraan toe: zorg dat het kroost het wél buiten het dorp zoek."

Het Hemeltje

Simon vertelt ook over hoe hij van zijn geloof viel. Aanleiding was onder andere de brand in Het Hemeltje (2001). Een goede vriendin van Simon kwam daardoor om het leven. "Toen ging het een tijd heel slecht met me, ik sliep ook slecht, op een gegeven moment echt nog maar twee uren per nacht. Een vriendin van me heeft me toen maar naar een psycholoog gestuurd, waar ik vijf keer een sessie heb gehad. Waarvan de eerste sessie eigenlijk alleen maar bestond uit janken. Toen was het eigenlijk weg. Dat was heel fijn, die sessies, dat kan ik iedereen aanraden."

Lees het complete interview op BLENDLE