Bij de koffie: moslima voorkwam tweede aanslag Parijs, 5 miljard dollar boete voor Goldman Sachs en meer...

Moslima tipte Franse politie met gevaar voor eigen leven over tweede aanslag in Parijs

Informatie van de moslima bleek cruciaal in de zoektocht naar Abdelhamid Abaaoud, het brein achter de aanslagen in Parijs. "Het is belangrijk dat de wereld weet dat ik moslima ben", zegt de vrouw. "Ik vind het belangrijk dat mensen weten dat de daden van Abaaoud en zijn handlangers tegen de lessen van de Islam ingaan." Lees hier meer.

Goldman Sachs moet een boete van 5 miljard dollar betalen

De boete is voor 'serieus financieel wangedrag'. Critici vinden het bedrag nog te laag en geven aan dat dit slechts de winst van de bank voor één kwartaal reduceert tot anderhalf miljard.

Miljoen kinderen kunnen niet naar school door oorlog met Boko Haram

Human Rights Watch stelt in een nieuw rapport over de oorlog tussen Boko Haram (letterlijk: Westers onderwijs is verboden) en de Nigeriaanse regering dat het conflict ervoor zorgt dat een miljoen Nigeriaanse kinderen niet naar school kunnen. Het rapport stelt vast dat zowel het regeringsleger als de jihadistische organisatie hieraan schuldig zijn.

Wereldwijde tijgerpopulatie groeit voor het eerst

De wereldwijde tijgerpopulatie is met 22% gestegen tot bijna 4.000 exemplaren, volgens onderzoek van het Wereld Natuur Fonds. De stijging heeft met name plaatsgevonden in India, Nepal, Bhutan en Rusland. Mogelijk is de stijging nog hoger, aangezien Myanmar nog geen cijfers bekend heeft gemaakt.