Bij de koffie: ABN Amro verhult belastingsjoemelaars, geen excuses Kerry voor atoombom en meer...

ABN Amro verhult belastingsjoemelaars

ABN Amro verhult klanten die eigenaar zijn bedrijven in belastingparadijzen #PanamaPapers https://t.co/KHmwZo6WdL pic.twitter.com/rOyyCefPok — Trouw (@trouw) 11 april 2016

ABN Amro zou met behulp van dochterondernemingen in het buitenland afschermen dat particuliere klanten eigenaar zijn van vennootschappen in belastingparadijzen, zoals in Panama. Dat hebben Trouw en het Financieele Dagblad (FD) vandaag bekendgemaakt op basis van de Panama Papers die zij in bezit hebben.

Kerry maakt geen excuses voor atoombom

Geen excuses bij historisch bezoek Kerry aan Hiroshima https://t.co/CPnz08FF3S — NOS (@NOS) 11 april 2016

De Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken heeft een historisch bezoek gebracht aan het oorlogsmonument in Hiroshima, de Japanse stad die in 1945 werd getroffen door een Amerikaanse atoombom. Hij is de prominentste Amerikaan ooit die het park en museum heeft bezocht. "Deze reis gaat niet over het verleden", zei hij. "Dit gaat over het heden en vooral over de toekomst, en de kracht van de relatie die we hebben opgebouwd."

Douw Bob zet 1.000 euro op zichzelf in

Douwe Bob wedt op zichzelf bij Songfestival: https://t.co/dO5XXfbXOw — NU.nl Muziek (@NU_Muziek) 11 april 2016

Douwe Bob wedt op zichzelf bij het Eurovisie Songfestival. "Ik heb 1000 euro op mezelf ingezet", vertelt de singer-songwriter. "Heerlijk arrogant, toch? Ik stond 1 tegen 80", zegt Douwe Bob in gesprek met het AD, die Nederland volgende maand vertegenwoordigt met het nummer Slow Down.

Protestantse Kerk neemt eindelijk afstand van Jodenhaat Luther

Protestantse Kerk neemt afstand van Jodenhaat Luther https://t.co/mhI1nTSv7s pic.twitter.com/4T6YhFC7f3 — Trouw (@trouw) 11 april 2016

Nederlandse protestanten nemen voor het eerst officieel afstand van de anti-Joodse tirades van hun geestelijke grootvader, Maarten Luther. Wat de Duitse reformator heeft gezegd over Joden 'kan absoluut niet', stelt de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in een verklaring die vandaag wordt voorgelezen tijdens een studiedag in Utrecht. Lees verder.