100 kilo 'aanmaakblokjes' in voetbalkantine blijkt 100 kilo MDMA

Er is vier jaar cel geëist tegen de pachter van een voetbalkantine in het Brabantse Steenbergen, nadat de politie honderd kilo MDMA vond in de kantine van VV Steenbergen. De 37-jarige man claimde dat het om aanmaakblokjes ging voor de aanstaande clubbarbecue, meldt Omroep Brabant.

De harddrugs werden vorige zomer gevonden door een verenigingslid tijdens het opruimen van de kantine. Nadat hij de politie gebeld had, kwam men erachter dat het om een aantal tassen vol MDMA ging, het actieve bestandsdeel van XTC.

Bizarre vondst bij VV Steenbergen. Ze vonden tassen met 100 kilo harddrugs tijdens voorbereidingen jeugdweekend #ob pic.twitter.com/32u2KW8obE — MarrieMeeuwsen (@MarrieMeeuwsen) 11 juli 2015

De voorzitter van de club is niet blij met de vondst. “Dit is geen goede reclame voor de club. Het is vooral heel erg vervelend”, aldus Wim Roovers. De Bredase rechtbank doet over twee weken uitspraak.

