Column Bart Nijman

‘Niemand stond ooit zwarten met negerzoenen te bekogelen om een racistisch punt te maken’

De negerzoen nestelt zich eens in de zoveel tijd in de gedachten van Bart Nijman. Niet omdat hij zo'n zin heeft in een stuk schuimgebak, maar omdat hij de naamsverandering maar niks vindt. 'Een negerzoen is zelfs vijftien jaar later een begrip, een ‘zoen’ is nog steeds helemaal niks.'