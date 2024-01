Winnaar en verliezer van de dag: Luis Suárez vs. Jean-Marie Le Pen

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Luis Suárez

Hij sleurde, schopte, trok en haalde nog allerlei heerlijke frivoliteiten uit om uiteindelijk twee belangrijke doelpunten te scoren in de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid. Allemaal uit die ziekelijke drang om te winnen, een instelling die bij de meeste Nederlandse voetballers ontbreekt.

Maar Luis Suárez werd vanwege zijn gedrag vandaag in de media en op social media weer eens door het slijk gehaald. Politiek correct gejank, hadden we maar zo iemand in Oranje. Bovendien beet hij niet eens, al een hele overwinning op zich. Gelukkig kreeg hij vandaag ook de steun van Luis Enrique. Winnaar!

Verliezer van de dag: Jean-Marie Le Pen

Le Pen veroordeeld tot 30.000 euro boete voor "gaskamers zijn detail in https://t.co/5G6LXLIx26 #hln pic.twitter.com/PcDUIeG6Xf — HLN.BE (@HLN_BE) 6 april 2016

Jean-Marie Le Pen, voormalig voorzitter van het extreem rechtse Front National, is veroordeeld tot het betalen van een boete van 30.000 euro omdat hij de gaskamers als een "detail in de geschiedenis" heeft afgedaan.