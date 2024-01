Wie denkt Thierry Baudet wel dat hij is?

Thierry Baudet (33) is een van de initiatiefnemers achter het Oekraïne-referendum. Wie is deze intellectuele jonge hond en wat drijft hem?

Ehm, hoe zat dat ook alweer met dat Oekraïne-referendum?

De volksraadpleging over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Daarin staan vooral beloftes die binnen tien jaar moeten leiden tot een vrijhandelszone. De Europese Unie wil ook een politieke band aangaan, maar het verdrag zegt niet dat dit kan leiden tot een EU-lidmaatschap. Tegenstanders zoals Baudet vrezen dat dit wel de bedoeling is.

Wat verandert het referendum daaraan?

Niks, want het dient louter als advies voor politiek Den Haag. Dat moet de Nederlandse instemming met het verdrag eventueel heroverwegen. Baudet en de andere initiatiefnemers van GeenPeil willen vooral een noodsignaal afgeven dat dit soort verdragen onderwerp moet zijn van een brede maatschappelijke discussie in plaats van dat een kleine elite beslist.

Dat is per definitie slecht?

Baudet vindt dat de EU kapotmaakt wat Europa is: een verzameling soevereine staten met elk een nationale identiteit. Centraal bestuur vanuit Brussel en lidstaten met een multiculturele identiteit vindt hij onverenigbaar met de democratische rechtsstaat.

Waarom gaat hij de politiek niet in?

Baudet wil onafhankelijk zijn en tegengeluiden vanaf de zijlijn laten horen. Zo richtte hij het Forum voor Democratie op, een eurosceptische denktank, en lanceerde hij in 2013 een burgerinitiatief met als inzet dat de Tweede Kamer geen beslissingsmacht aan Europa mag overdragen zonder instemming van de bevolking via een referendum. Baudet schreef het boek De aanval op de Natiestaat en Oikofobie, over het tegenovergestelde van xenofobie.

Wat weten we over hem?

Opgegroeid in Heemstede met oudere zus, gescheiden ouders, vader musicus, moeder psycholoog. Jurist met een bachelor Geschiedenis, intellectueel met een hekel aan bescheidenheid. Werd bedolven onder kritiek toen hij het openlijk opnam voor een omstreden Amerikaanse versiergoeroe bij wie hij in de leer ging voor zijn romanVoorwaardelijke liefde. Is regelmatig nieuwscommentator bij Studio PowNed.

Wat vindt Thierry Baudet van zichzelf?

‘Ik zie mezelf niet per se als rechts en conservatief.’

Wat vinden wij van Thierry Baudet?

De Don Quichot van de filosofie.

Wat vinden anderen van Thierry Baudet?

Marcel Baudet, vader:

‘Thierry is een hele ontwapenende en warme jongen. Zeer gevoelig, ontzettend begaafd en buitengewoon intelligent. Ik vind het intrigerend en knap dat een jonge vent zo gepassioneerd en breed bezig is zonder oppervlakkig te zijn. Hij probeert zo onafhankelijk mogelijk te blijven denken en wil achterhalen hoe we als samenleving worden gemanipuleerd. Arrogant? Thierry is heel sterk overtuigd van zijn standpunten waarover hij goed heeft nagedacht. Hij houdt zich bezig met ingewikkelde onderwerpen waar ik zelf niet zoveel mee heb, maar waar we veel over praten. Mijn zoon houdt mij wat dat betreft scherp. We koken ook gezellig samen of spelen een partijtje schaak. Thierry speelt goed en mooi piano, maar heeft niet veel tijd om te studeren. Onze familie zit nogal in de muziek. Opa was musicus, mijn broer is violist en zelf doceer ik piano aan het conservatorium. De voorliefde voor geschiedenis zit ook in de familie. Zowel hij als ik zijn historicus. Net als mijn vader. Waar Thierry niet goed in is? Iets kort uitleggen. Je moet hem de ruimte geven.’

Erik de Vlieger, kennis:

‘Thierry is de enige rechtse intellectueel van Nederland. Ik ben geen PVV-stemmer, maar hij is voor mij de ideale opvolger van Geert Wilders. Die heeft een groot electoraat, maar communiceert infantiel en is geen staatsman. Thierry wel. Hij heeft ook een edele inborst. Er moet alleen nog een winter overheen. Hij moet geharder worden.’

Arno Wellens, onderzoeksjournalist en vriend:

‘Thierry is niet gebonden aan een politieke partij of aan het commerciële belang van een broodheer. Door die onafhankelijkheid kan hij kritisch zijn. Over de EU omdat hij ziet dat er sprake is van een onafwendbare crisis. Inzake het euro-dossier krijgen we informatie van hoge ambtenaren, bankiers en andere insiders die, als ze naar de cijfers kijken, het fout zien gaan met meerdere landen en banken. De werkgever is er niet klaar voor om dat te erkennen, maar intern weet men wel beter. Onze informatie klopt helaas. Gelukkig kan ook Thierry soms leven als een bankier van Lehman Brothers vlak voor het faillissement. Met een glas goede wijn, het spelen van Chopin op zijn vleugel of het pikken van een bioscoopje. Laatst regelde hij via het ticketmeisje kaartjes voor de uitverkochte film Straight Outta Compton over de Amerikaanse hiphopformatie NWA. We kregen twee rolstoelplekken, flink behelpen zonder rolstoel, maar hij fikste het wel.’

Paul Cliteur, rechtsgeleerde en filosoof:

‘Ik vind Thierry zeer optimistisch en positief voor iemand over wie zoveel negatiefs wordt geschreven en beweerd. Toen hij bij mij promoveerde was de tendens dat de natiestaat wel bij het grof vuil gezet kon worden omdat de toekomst van Europa zogezegd in de EU lag, maar hij verdedigde als eerste en enige van zijn generatie dat de democratische rechtsstaat van binnenuit zou worden ondermijnd door multiculturaliteit en van buitenaf door de supranationaliteit omdat steeds meer beslissingsmacht wordt overgedragen. Je zou hem een visionair kunnen noemen.’

Bob van den Bos, politicoloog en oud-politicus D66:

‘Baudet is een reactionair die terug wil naar de natiestaat zoals die was. Hij doet alsof die zo weer ingevoerd kan worden, maar de Europese samenwerking is inmiddels zo intensief dat je niet terug kunt naar af. Bovendien los je grote problemen zoals de financiële crisis of de vluchtelingenstromen niet op binnen nationale staten. Baudet is een notoire dwarsligger die graag overdrijft en reuring veroorzaakt. Hij voorziet in de entertainmentbehoefte van de media, maar beroepspolitici nemen hem niet serieus, wat niet betekent dat hij geen breed sentiment vertolkt.’

Tekst: Casper Naber