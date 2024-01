Street-art in 'Garbage City': een ode aan de afvalverwerkers van Caïro

De Franse graffitikunstenaar eL Seed heeft in het diepste geheim een immens kunstwerk gemaakt in sloppenwijk Manshiyet Naser in Caïro, die bekend staat als 'Garbage City'. Het werk is een ode aan de afvalverzamelaars en -verwerkers van de Egyptische hoofdstad, waar street-art ten strengste verboden is.

De muurschildering is gemaakt op meer dan vijftig verschillende gebouwen en vormt een kalligrafische tekst, die alleen is te zien vanaf de nabijgelegen berg Mokattam. Als je door de straten van Manshiyet Naser loopt, zie je er nauwelijks wat van. Bewoners hadden zelfs niet eens door dat eraan werd gewerkt . “Ik zag het filmpje, maar dacht dat het om een digitale bewerking ging. Later hoorde ik van vrienden dat het echt was", aldus de in Caïro wondende Fatma tegen Nieuwe Revu.

Vooroordelen

“Ik hoop dat dit kunstwerk mensen inspireert om eens kritisch na te denken over hun vooroordelen”, zegt eL Seed op zijn website. “De gemeenschap hier verzamelt en verwerkt het afval van heel Cairo, maar de wijk en haar inwoners worden nog steeds als vies en minderwaardig gezien.”

De tekst die vanaf de berg te lezen is: 'Als men het zonlicht wil zien, dan moet men eerst de eigen ogen schoonmaken'. "Dat is een citaat van Athanasius van Alexandrië en refereert aan de erbarmelijke omstandigheden in de wijk", legt de kunstenaar uit.

Lees ook: Banksy tekent ‘vluchtelingzoon’ Steve Jobs in kamp Calais

What you see is not what you think #perception #athanasius #zaraeeb #mubarakcha3abMasr #bestlifeproject Een video die is geplaatst door eL Seed (@elseed) op 21 Mrt 2016 om 1:34 PDT

Straatkunst in Cairo

Tijdens en na de Arabische Lente werden graffiti en andere vromen van straatkunst een belangrijke vorm van protest tegen zowel het oude regime als de nieuwe regering van de Moslimbroeders. Maar sinds generaal Sisi aan de macht is, is het steeds moeilijker voor kunstenaars om zich te uiten.

“We moeten nu snel werken, in het geheim. Alsof we een overval plegen,” zegt de Egyptische kunstenaar Soraya Morayef bijvoorbeeld op haar blog. Er zijn ook kunstenaars, waaronder de romanschrijver Ahmed Naji, die in de cel zitten omdat ze de morele waardigheid van de samenleving zouden aantasten.

Het werk van eL Seed in Caïro:

[gallery type="rectangular" size="medium" link="file" ids="32119,32111,32113,32115,32117,32121"]