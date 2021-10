Nieuwe Revu 40 is nu uit!

'Een drummer valt nooit om, hè?' Een levende legende die lekker door blijft (t)rommelen, dat is Cesar Zuiderwijk (73). Nu de Golden Earring noodgedwongen moet stoppen, geeft hij vol gas met z’n nieuwe project Sloper. Een gesprek over koken, coke, guns, drummers en vrouwen. ‘Als we een stel schuinsmarcheerders waren geweest en constant onder de drugs zaten, dan was dat algemeen bekend geweest.’

'Ik vind hem net als Cruijff een soort volksheld, hij sprak tot de verbeelding bij een groot publiek in Nederland.'Geen enkele fotograaf heeft Karel Appel zo vaak vastgelegd als Nico Koster. De schilder stond zelfs zo vaak voor Kosters lens dat de twee bevriend raakten. In het honderdste geboortejaar van Nederlands beroemdste naoorlogse kunstenaar heeft Koster zijn beste Appel-foto’s gebundeld. Ze tonen de rebel en de zakenman. ‘Hij had een echte winnaarsmentaliteit.’

@media (max-width: 680px){#fig-615ddfce073c3 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-615ddfce073c3 img{#fig-615ddfce073c3 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-615ddfce073c3 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-615ddfce073c3 img{#fig-615ddfce073c3 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-615ddfce073c3 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-615ddfce073c3 img{#fig-615ddfce073c3 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

'Nu krijg ik piemels en huwelijksaanzoeken in mijn dm-box. Laatst schreef iemand in een berichtje: ik betaal alles als je wilt, als ik je kont mag likken.' Is het altijd leuk om bekend, beroemd en populair te zijn? Elke Nederlandse artiest heeft wel een verhaal over een opdringerige fan of juist een schitterende brief van een bewonderaar. We verzamelden een paar van die verhalen. ‘Vrouwen bieden zich letterlijk aan. Dat gaat van een foto van haar kont tot: hoe laat kan ik langskomen?'

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over Operation Enduring Freedom: het startschot van de golfoorlog, de protesten bij Waku Waku en de beveiliging van Mark Rutte. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

Nieuwe Revu 40 is nu te koop in de winkel of hier te bestellen. Liever een abonnement? Maak dan gebruik van onze herfstactie en krijg 7x Nieuwe Revu voor maar €15,-. Veel plezier!