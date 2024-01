Dit onderzoek naar de porno kijkende Nederlander verklaart alles over Limburgers

Pornowebsite PornHub onderzoekt jaarlijks het wereldwijde gedrag van pornokijkers en dat levert opmerkelijke statistieken op. Nu hebben ze zich specifiek gericht op de Nederlandse pornokijker en de onderzoeksresultaten verklaren vooral veel over Limburgers.

Maar eerst de meest gebruikte zoekterm die wij Nederlandse pornokijkers hanteren. Alsof het tijdens de WK's en EK's al niet al duidelijk genoeg is dat we een nogal op onszelf gesteld zijn, wordt dat nog maar eens bevestigd door onze massale pornozoektocht naar 'Dutch'. Wij denken dan: ga naar de website van Meiden van Holland en je vindt louter polderporno zonder opsmuk, maar goed.

Lees ook: Melissa Murphy, de vrouw zonder wie porno er heel anders uit had gezien

Drie provincies wijken af van het collectieve chauvinisme en dat zijn Noord-Holland, Utrecht en Limburg. In Utrecht rukken mannen plat gezegd het liefst op zwarte vrouwen. We kunnen daarvoor even geen verklaring verzinnen. In Noord-Holland zoekt men vooral op 'arab'. Ja, daar zal Amsterdam wat mee te maken hebben. En anders zijn het de aardbeien.

Hoe dan ook, de meest obscure dan wel smerige provincialen zijn toch echt de Limburgers. Daar zoeken ze het meest op 'fart'. We hebben het drie Limburgers nagevraagd en 'fart' komt niet voor in het Limburgs dialect. Rare lui, die Belgen, eeeh, Limburgers.