Naakte vrouwen op het randje van New Yorkse gebouwen, ook dat is kunst

De Japanse fotograaf Mar Shirasuna kwam op het lumineuze idee om de twee mooiste aspecten van New York in elkaar over te laten vloeien; gebouwen en vrouwen.

Afgelopen jaar beklom hij met meer dan vijftig modellen de daken van allerlei gebouwen in de Big Apple. "Ik wilde New York eens op een andere manier en vanuit een ander perspectief laten zien", zegt hij tegen NY Daily News. "Aanvankelijk wilde ik de modellen selfies laten nemen, maar op de manier hoe ik het nu heb gedaan komt het veel krachtiger over."

Een compilatie van de foto's. Prima vorm van kunst.

flatiron.. @missalexiaofficial #wcw @beautyandnyc Een foto die is geplaatst door Mar Shirasuna (@mamudsny) op 11 Mrt 2016 om 1:30 PST

Ook Tokio leent zich er prima voor

