Blijf van haar lijf... Maar wie is deze naakte vrouw in Keulen eigenlijk?

"Respecteer ons. Wij zijn geen loslopend wild, zelfs niet als we naakt zijn."

Milo Moiré protesteerde deze week in Keulen tegen de massale aanrandingen in de Duitse stad op oudejaarsavond. Groepjes mannen sloten toen honderden vrouwen in om ze aan te randen. Veel van de ontuchtplegers waren Syrische asielzoekers. Het protest werd wereldwijd onder de aandacht gebracht, maar wie is deze vrouw eigenlijk?

Vaginaschilderij

Moiré is een Zwitserse kunstschilder en daarnaast is ze ook actief als model en performancekunstenaar. Ze creëert er al een aantal jaren op los, maar echte bekendheid verwierf ze pas in 2014. In dat jaar maakte ze op Art Cologne, de jaarlijkse kunstbeurs in Keulen, een abstract schilderij met haar vagina.

Ze klom destijds op twee trappetjes, stopte met verf gevulde eieren in haar flamoes en plopte zo een schilderij tevoorschijn. Alles voor de kunst, zullen we maar zeggen.

The Script System

Een jaar later kwam ze weer in het nieuws met haar naakte lichaam, nu omdat ze tijdens Art Basel de namen van kledingstukken op haar lichaam had geschilderd en zo een eindje ging wandelen door de stad en later nog de metro instapte.

The Script System, noemde ze dit project, naar eigen zeggen geïnspireerd door de script-theorie uit de cognitieve psychologie. Hiermee wordt bedoeld dat de mens, vooral 's ochtends, handelt zonder waar te nemen en na te denken. Volgens een voorgeprogrammeerd script, dus.

Moiré wilde dit doorbreken met haar project. Dat is vast gelukt, maar de Art Basel kwam ze toentertijd in ieder geval niet in, wegens te weinig kleding.

Als we verder zoeken, vinden we op dat ene kutschilderij na geen andere werken van de kunstschilder. Ze haalde nog wel een aantal keer het wereldnieuws, onder meer doordat ze werd opgepakt nadat ze naakt selfies nam met toeristen voor de Eiffeltoren.

Nu doet ze dus ook aan protesteren. Naakt, ja. Met als resultaat zelf weer eens het wereldnieuws te halen én een boodschap die wijd verspreid wordt. Nog een keer een kunstwerk zou leuk zijn.