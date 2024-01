Serierecensie: Flaked

Zelden kreeg een Netflix-serie zulke vernietigende recensies als Flaked. Een serie met acht afleveringen waarin acteur Will Arnett (de broer die goochelaar is uit Arrested Development) ene ‘Chip’ speelt.

Chip woont in Venice, de pittoreske strandbuurt van Los Angeles. Daar gaat hij naar meetings van Alcoholics Anonymous, heeft hij seks met jonge vrouwen en doet hij verder bijzonder weinig dan een beetje lanterfanten. Volgens de recensenten is Chip dus het zoveelste man child dat rondneukt in L.A., denk aan Californication en Entourage. Het verschil met die eerdere series: de lol is er nu wel een beetje af. Het is nu alleen nog maar infantiel.

Maar de recensenten hebben het mis. Flaked zit slim in elkaar. In alle acht afleveringen vliegen de subtiele plot twists je om de oren. Daarnaast vloeit er serene rust uit het middelmatige bestaan van Chip en alle andere kleurrijke bewoners van Venice. Een calvinistische Hollander wordt er bijna levensgenieter van.

