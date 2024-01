Onvervalste rock zonder opsmuk van de Friese tweemansband Icky Pack

Geen opsmuk, nul poespas, onvervalste rock. Van een Friese tweemansband. Daar werd televisiekijkend Nederland gisteravond tijdens De Wereld Draait Door op getrakteerd. Icky Pack is een ruwe diamant die vooral ruw moet blijven. Een verademing tussen de gepolijste en gestylde bandjes waarvan we er al zo veel hebben.

Icky Pack is het project van Yorn Overwijk, die een paar jaar geleden noodgedwongen solo ging nadat zijn band Heatmachine uit elkaar viel. Hij bouwde zijn gitaar om, zodat hij tegelijk bas en gitaar kan spelen, begon te schrijven en maakte zijn muziek compleet met een drumpcomputer, waarvoor hij zelf samples opnam.

Lees ook: Recensie: De Staat – O

De 'band' is inmiddels alweer een tijd lang verrijkt met een drummer, Jelmer Terwal genaamd. Samen maken ze rockmuziek waarvan het spuug afspat, begin deze maand is er een nieuwe EP uitgekomen, Creep. Deze band gaan we nergens mee vergelijken, dat zou zonde zijn. Creep verdient het om gewoon keihard opgezet te worden. En om snel opgevolgd te worden door nieuw materiaal.

We zagen ze al op Eurosonic, in kroegen en kleinere concertzalen. Dit mag, als het aan ons ligt hoor, snel worden uitgebreid naar podia op de grote festivals. Alleen al omdat in frontman Yorn een rockster van het meest klassieke soort schuilt, of hij dat nou zelf wil of niet.

De optredens voor en in DWDD