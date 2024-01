Liveblog: terroristische aanslagen in Brussel

Een zwarte dag voor Brussel, waar dinsdagmorgen terroristische aanslagen zijn gepleegd op het vliegveld Zaventem en op een metrostation. De hele hoofdstad van België is afgezet. Alle Belgen wordt verzocht binnen te blijven. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de situatie rond de aanslagen.

Dit liveblog is gesloten. Uiteraard houden we je via onze website op de hoogte van de grote ontwikkelingen rond de aanslagen in Brussel.

Update 18.04 Twee verdachten aangehouden

Twee verdachten zijn aangehouden bij station Brussel-Noord, zo is te zien op deze beelden van RTL.be.

Update 17.40 Politieactie in Schaarbeek

In Brusselse gemeente Schaarbeek, bij Universitair Ziekenhuis St. Lucas, is een politie-actie gaande naar aanleiding van de aanslagen, meldt RTL Info, een Franstalige Belgische zender.

Update: 17.30 Twee verdachten op de vlucht

Er zijn nog twee verdachten op de vlucht, meldt de VRT. Een verdachte van de aanslag in Zaventem en een van de aanslag bij de metrohalte Maelbeek.

Update: 16.59 Nederlander onder de gewonden

Bij de aanslag op het vliegveld van Brussel is één Nederlander gewond geraakt. Dat meldt ANP. Het is onbekend hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn.

Update: 16.50 'Aanslag metro was geen zelfmoordaanslag'

Volgens de Vlaamse omroep VRT was de aanslag bij Maalbeek geen zelfmoordaanslag. Bronnen van de omroep spreken berichten daarover van IS tegen. Het lijkt erop dat de aanslag bij Zaventem wel is gepleegd door meerdere zelfmoordenaars.

Update: 16.32 Islamitische Staat eist aanslagen op

Update: 15.57 Nationale rouw

In België zijn drie dagen van nationale rouw aangekondigd.

Update: 15.40 Pisprotest tegen aanslagen

Update: 15.25 Barack Obama reageert op de aanslagen

Update: 14.51 Spijkers in bom vliegveld Minstens een van de bommen die op het vliegveld is afgegaan, bevatte spijkers. Veel mensen kwamen derhalve met ernstige spijkerwonden terecht in het ziekenhuis. Dat meldt VTM.

Update: 14.24 Kerncentrale geëvacueerd

Het personeel van de Belgische kerncentrale Tihange is geëvacueerd. Dit heeft de politiechef van het nabijgelegen Hoei bekendgemaakt, aldus persbureau Belga. De kerncentrale blijft draaien, wordt nu gemeld. Het gaat om een standaardprocedure. Er zou geen concrete dreiging zijn.

Update: 14.14 Bomgordel en kalashnikov gevonden

De VTM meldt dat op Zaventem een niet-ontplofde bomgordel is gevonden. De bomgordel wordt nu gecontroleerd tot ontploffing gebracht. En naast het lichaam van een dode terrorist is een kalashnikov gevonden.

Update: 14.04 Verdacht voorwerp tot ontploffing gebracht

De Belgische explosievenopruimingsdienst DOVO heeft een verdacht voorwerp bij de Vrije Universiteit Brussel onschadelijk gemaakt. Dat meldt de VUB op Twitter. De DOVO blies het voorwerp uit voorzorg op. De campus van de universiteit werd dinsdag ontruimd. Alle studenten en personeel zijn geëvacueerd.

Update: 13.50 Belgen wordt opgeroepen zo weinig mogelijk internet te gebruiken

Eerder werd de Belgische bevolking al opgeroepen niet te veel te bellen, omwille van de communicatie. Nu is ook opgeroepen om zo weinig mogelijk het internet te gebruiken. Streamen en uploaden van muziek en films wordt afgeraden.

Update: 13.36 Pand Sanoma ontruimd wegens bommelding

Update: 13.39 Het Belgische OM heeft een spoedbericht verspreid aan de media 'Niet meer berichten over het politieonderzoek, want we weten nog niet waar we aan toe zijn.'

Update: 13.37 Huiszoekingen in Brussel

Volgens de Franstalige publieke omroep RTBF voert de politie momenteel huiszoekingen uit in en rond Brussel.

Update: 13.32 Dodental loopt op naar 34

Uit nieuwe gegevens van verschillende media blijkt dat er 14 mensen zijn omgekomen bij de twee explosies op de Brusselse luchthaven. In metrostation Maalbeek gaat het om 20 doden, melden Belgische media.

Update: 13.23 Concrete dreiging bij de Vrije Universiteit in Brussel

Update: 13.02 Eiffeltoren kleurt zwart-geel-rood

Vanavond kleurt Eifeltoren in kleuren Belgische vlag ivm aanslagen. #PrayForBelgium https://t.co/WsqixGu8jd — petra messelink (@petramesselink) 22 maart 2016

Update: 12.51 Enveloppe met wit poeder bezorgd bij NOS

Update: 12.14 Station Hoofddorp afgezet wegens mogelijke dreiging. Lees daarover hier meer.

Update: 12.11 Meer duidelijkheid over aantallen slachtoffers

De VRT meldt nu dat er bij de aanslagen op vliegveld Zaventem 11 doden zijn gevallen en 81 gewonden. In het metrostation Maalbeek zouden 15 mensen zijn omgekomen. Daar zijn 25 gewonden.

Update: 12.02 Wilders wil de grenzen per direct sluiten

PVV-leider @geertwilderspvv vindt dat Nederland onmiddellijk zijn grenzen moet sluiten: https://t.co/hAVLjDbPbD — NOS (@NOS) 22 maart 2016

Update: 11.59 Persconferentie Premier Michel

Belgian PM Charles Michel making statement on Brussels explosions https://t.co/DRKtvkjyFy — FRANCE 24 English (@France24_en) 22 maart 2016

Update: 11.52 Islamitische Staat eist aanslagen op De Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen in Brussel. Dat meldt de Koerdische zender Rudaw. Dit is nog niet bevestigd.

Update: 11.34 Persconferentie Mark Rutte

"De afschuwelijke aanslagen zijn schokkend. Het is moord met voorbedachte rade. Het is opnieuw een rechtstreekse aanval op onze vrijheid, onze veiligheid, onze manier van leven. Brussel is in het hart getroffen, België is in het hart getroffen, Europa is in het hart getroffen."

"Veel is nog onduidelijk. We weten nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat een aanslag in Nederland ophanden is. Niettemin is ook in ons land waakzaamheid geboden en zijn extra maatregelen getroffen, zichtbaar en onzichtbaar. "

Update: 11.12 Grens België en Frankrijk compleet gesloten, aldus VTM.

Update: 11.09 Iedereen in België moeten binnenblijven

Wij vragen aan de bevolking om op hun bestemming te blijven. Crisiscentrum is bereikbaar op 1771. — Charles Michel (@CharlesMichel) 22 maart 2016

Update: 10.47 Bevestiging zelfmoordaanslag

Procureur Brussel bevestigt aan VTM dat er sprake is van een zelfmoordaanslag bij 2e explosie op luchthaven Zaventem. — Mark Schrader (@markschrader) 22 maart 2016

Update: 10.45 Beelden ná de aanslag op het vliegveld

https://www.youtube.com/watch?v=vTmCEaMaWqU

Update: 10.14 Alle mensen in Brussel moeten binnen blijven. Er wordt gevraagd niet te bellen, omdat het telefoonnetwerk platligt.

Update: 10.10 Openbaar vervoer in heel België platgelegd

Bus, trams, métros ne circulent plus #STIB Bus, tram en metro rijden niet meer #MIVB Bus, tram and metro shut down #Brussels @CrisisCenterBE — STIB-MIVB (@STIBMIVB) 22 maart 2016

Update: 10.07 Reactie Rutte

"België is opnieuw getroffen door laffe en moorddadige aanslagen. Ons hart gaat uit naar de slachtoffers en nabestaanden en Nederland staat klaar om onze zuiderburen op welke manier dan ook te helpen en steun te bieden. Ik heb al contact gehad met mijn Belgische collega Michel. Veel is nog onduidelijk, maar zeker is dat op dit moment extra waakzaamheid geboden is; ook in ons land. We zullen alle voorzorgsmaatregelen nemen die nodig zijn."

Update 09.59 Zeker 13 doden

Volgens VRT zijn er zeker 13 doden en 35 gewonden gevallen.

Update: 09.47 Extra veiligheidsmaatregelen in Nederland

Op de Nederlandse vliegvelden en bij de grenscontroles zijn extra maatregelen genomen. Lees hier meer daarover.

Update: 09.43 Explosies bij metrostation Schuman

Eerder werd al gemeld dat er op het metrostation Maalbeek ontploffingen waren geweest, nu zijn er ook bij metrostation Schuman explosies gehoord.

Update: 09.34 Voor de aanslagen zijn volgens getuigen schoten gehoord. Ook zou er in het Arabisch geschreeuwd zijn.

Update: 09.26 Ook explosies in Brussels Metrostation Maalbeek

Explosión metro maalbeek pic.twitter.com/9KIEhLMOin — Serge Massart (@massart_serge) 22 maart 2016

ORIGINEEL BERICHT Vanmorgen zijn op het vliegveld Zaventem bij Brussel twee explosies geweest. Daarbij zijn volgens de Belgische politie zeker een dode en twee gewonden gevallen. Belgische media hebben het al over elf doden.

Nadat de brandweer bevestigde dat het om een aanslag ging, is het rampenplan afgekondigd. Volgens VTM zijn er in de vertrekhal bommen gevonden. Geen vliegverkeer Inmiddels wordt de luchthaven geëvacueerd en voor nog onbekende tijd gesloten. Het treinverkeer rond het vliegveld wordt omgeleid. Er wordt geadviseerd niet naar het vliegveld te komen.

American Airlines

De ontploffingen zouden rond 08.00 uur zijn gebeurd, volgens de VRT in de buurt van de incheckbalie van American Airlines. Op foto's op sociale media zijn rookwolken te zien bij een vertrekhal. Of er een link is met de arrestatie van terrorist Salah Abdeslam, die zich verschanste in de Brusselse wijk Molenbeek, is niet bekend. De aanslag is ook nog niet opgeëist.

Awful news of an attack on the airport of #Zaventem in Belgium pic.twitter.com/T9jjNlIl49 — Billy Liddell (@Liddellpool) 22 maart 2016

Beelden van de bewakingsvideo tijdens de ontploffing