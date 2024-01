Pisprotest tegen terroristische aanslagen

Op social media staat Manneken Pis symbool bij de protesten tegen de aanslagen van vandaag in Brussel. Er wordt massaal gepist op terroristen, een eenduidige hashtag wordt er niet echt gebruikt, al wordt #peeonterrorists wel geopperd. Alles in ieder geval beter dan het eeuwige #prayforwelkewestersestaddanook, laten we god er vooral buiten houden.

Een compilatie van de pisprotesten.

A twist on #Manneken_Pis in #Belgium that #CharlieHebdo would be proud of. Not my picture but its perfect. pic.twitter.com/KxgE9TyNon

— Markiescarparts (@Markiescarparts) 22 maart 2016