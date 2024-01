Kleuren blijkt voor volwassenen de ultieme manier om de stress van alledag buiten de deur te houden. De kleurboeken en -potloden zijn de laatste niet aan te slepen.

7 feiten over de plotselinge kleurobsessie van volwassen mensen.

16.000.000...

...boeken heeft Johanna Basford verkocht. De Schotse illustratrice (33) begon de kleurboeken-voor-volwassenen-hype met Secret Garden uit 2013. Daarvan gingen er in Nederland 100.000 over de toonbank.

26,3%...

...steeg vorig jaar de verkoop van kleurpotloden in de VS volgens Nielsen, de Nederlands-Amerikaanse grootmacht op het gebied van consumenten- en koopgedragonderzoek. In 2012 was deze stijging slechts 1,3%.

5...

...kleurboeken stonden er in de feestmaand december in de top tien bestsellers van Amazon. BBNC, de grootste Nederlandse uitgeverij van kleurboeken voor volwassenen, heeft er de laatste drie jaar al 1 miljoen verkocht.

18+...

...moet je zijn voor het vorig jaar uitgebrachte Eerste Échte Erotische Kleurboek. Voor 12,95 euro ben je uren zoet met het inkleuren van de wijd opengesperde pagina's.

1...

...man die een hertje voert lijkt zo onschuldig. Tot die man Hitler blijkt te zijn. De Israëlische kunstenaar Ram Katzir baarde in 1996 veel ophef met zijn Your Colouring Book. De vrolijke kleurplaten waren gebaseerd op progagandafoto's van de nazi's.

1...

...in nikab gehulde vrouw staat er tussen een angstige Osama bin Laden en het geweer dat een Navy SEAL op hem richt in het omstreden We Shall Never Forget 9/11 Kids Colouring Book dat in 2011 uitkwam.

137...

...jaar geleden brachten John en Edmund McLoughlin uit New York 's werelds eerste kleurboek uit. The Little Folks' Painting Book bevatte werk van de – inmiddels – legendarische illustratrice Kate Greenaway.