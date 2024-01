Bij de koffie: hacker 'The Fappening' geeft toe, 20 nieuwe tips over onthoofding

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

20 tips over onthoofding

De politie heeft 20 tips ontvangen over de man die een week geleden een hoofd heeft neergelegd bij een shisha-lounge op de Amstelveenseweg in Amsterdam. De beelden werden gisteravond vertoond in Opsporing Verzocht. Daarop is te zien hoe een man met een gevulde vuilniszak langs bewakingscamera's loopt.

Hacker achter The Fappening neemt toe

Een Amerikaanse man heeft bekend internetaccounts van filmsterren en andere bekende mensen te hebben gehackt om vervolgens naaktfoto's te stelen. Zijn actie is de geschiedenis ingegaan als 'The Fappening'. Hij kan tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen.

Noord-Korea veroordeelt Amerikaanse student tot 15 jaar dwangarbeid

Een Amerikaanse student die sinds januari vastzit in Noord-Korea, is veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid. Volgens Pyongyang heeft hij "misdaden tegen de staat" begaan. De 21-jarige Otto Warmbier werd gearresteerd toen hij het stalinistische land bezocht.

Argentijnse kustwacht schiet op Chinees schip

De Argentijnse kustwacht zegt een Chinees vissersschip tot zinken te hebben gebracht dat voor de Argentijnse kust in een verboden gebied aan het vissen was. Dat meldden Amerikaanse media woensdag.