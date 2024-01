Bij de koffie: 12-jarig ventje heeft de absolute flow tijdens Eminem-cover en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

'Militaire commandant Islamitische Staat is klinisch dood'

ISIS war chief Abu Omar al-Shishani, aka Omar the Chechen, is clinically dead, says SOHRhttps://t.co/9JfBq5lhUh pic.twitter.com/AjjsjHXrTf — Newsweek (@Newsweek) 14 maart 2016

De militaire commandant van Islamitische Staat, Abu Omar al-Shishani, is al dagen klinisch dood. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten aan de Britse krant The Guardian.

Nederlandse jongeren verdienen tienduizenden euro's met Instagram-kraak

Twee jonge hackers uit Alblasserdam en Boskoop opgepakt omdat ze Instagram-accounts zouden hebben gekraakt. https://t.co/YEG611zEfZ — NOS (@NOS) 14 maart 2016

Twee jonge Nederlandse hackers zijn opgepakt omdat ze een groot aantal Instagram-accounts zouden hebben gekraakt. Daardoor wisten de jongens tienduizenden euro's aan reclame-inkomsten weg te halen bij de echte gebruikers, denkt de politie.

12-jarige heeft de absolute Eminem-flow

Normaal gesproken zijn covers van kinderen kut en tijdens de eerste anderhalve minuut van de Eminem-cover van de 12-jarige Sparsh Shah denk je dat het ook hier het geval is. Totdat het ventje gaat rappen en een belachelijk goede flow blijkt te hebben. De video circuleert al even op internet, maar wat doet dat er toe? Luister hieronder Not Afraid van Sparsh Shah aka PURHYTHM. (Wel even geduld hebben.)

https://www.youtube.com/watch?v=CqwzlMUt9oM