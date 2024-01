Winnaar en verliezer van de dag: Idris Elba vs. Gerrit Schotte

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Idris Elba

Idris Elba is vandaag door prins William geridderd tot Officer of the Most Excellent Order of the British Empire.

Verliezer van de dag: Gerrit Schotte

Gerrit Schotte, oud-premier van Curaçao, is schuldig bevonden aan omkoping en moet drie jaar de gevangenis in. De rechter heeft ook bepaald dat Schotte zich vijf jaar niet verkiesbaar mag stellen.