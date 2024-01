Koen Everink met messteken om het leven gebracht

Koen Everink is met messteken om het leven gebracht. Dat blijkt uit de sectie op het lichaam van de vermoorde zakenman. Dit heeft de politie laten weten in een recent persbericht.

De 42-jarige Everink werd afgelopen vrijdag dood aangetroffen in zijn huis. Het onderzoek begon direct nadat hij door zijn dochter in de keuken werd gevonden. Gisteren werd het sporenonderzoek afgerond. Het onderzoek gaat nog altijd door en richt zich op wat zich in de woning heeft afgespeeld en wie de daders zijn. Het is nog niet duidelijk of het om een of meerdere personen gaat.

Persbericht: Update zaak Bilthoven

Laatste update: 08-03-2016 | 13:25 Bilthoven - Het onderzoek naar de dood van Koen Everink, wordt onverminderd voortgezet. Vrijdagochtend 4 maart werd hij levenloos aangetroffen in zijn woning. Hij werd door messteken om het leven gebracht.

Onderzoek Direct startte de recherche een groot onderzoek. De Forensische Opsporing verrichtte uitgebreid sporenonderzoek in de woning. Dit onderzoek werd maandag 7 maart afgerond, het rechercheonderzoek gaat door. Zo werd en wordt met diverse getuigen gesproken en worden de sporen verder geanalyseerd.

Scenario’s Vrijdag 4 maart werd het lichaam meegenomen voor verder onderzoek. Hieruit kwam vast te staan dat Koen Everink door messteken om het leven werd gebracht. Het onderzoek richt zich op wat er zich in de woning heeft afgespeeld en wie de dader(s) is/zijn. Alle mogelijke scenario’s worden open gehouden.

Tips Tot nu toe kwamen ruim 30 tips binnen die de recherche verder onderzoekt. Tips blijven welkom. Heeft u iets verdachts gezien en/of gehoord in de omgeving van de Hoflaan tussen donderdagavond 3 maart 18.00 uur en vrijdagochtend 4 maart 09.00 uur? Of is u iets in de periode voor donderdagavond 3 maart of na vrijdagochtend 4 maart iets opgevallen dat u ‘ apart’ vond? Meld dit dan bij de recherche. Ook alle andere informatie die het onderzoek kan helpen, kan gedeeld worden. Dinsdagavond 8 maart besteedt Opsporing Verzocht aandacht aan het onderzoek en het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld doet dit op woensdag 9 maart.