Winnaar en verliezer van de dag: Ruslan Schedrin vs. Peter Jan Rens

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Ruslan Schedrin

Piyangodan porno y?ld?z? kazand?: RIA Novosti’nin haberine göre Ruslan Schedrin adl? liseli https://t.co/DX7953xAqs pic.twitter.com/BlcZMirh1q — Haber k?z? (@haberlerrrs) 24 februari 2016

De 16-jarige Ruslan Schedrin mag een maand lang met een bekende Russische pornoactrice samen leven. Hij won een prijsvraag op een gamesite. "Ekatarina Makarova heeft de juiste maten. Het brandt van binnen", reageerde hij. Zijn moeder, die het er niet helemaal mee eens is, moet hij nog zien te overtuigen.

Verliezer van de dag: Peter jan Rens

Peter Jan Rens (65) probeert een extra zakcentje te verdienen door zijn bekende blauwe Meneer Kaktus-pyjama te verkopen op internet. Peter Jan wil de outfit, die naar eigen zeggen in gebruikte conditie is, verpatsen omdat hij geld nodig heeft nu hij zijn ex Virginia van Eck achterna gaat reizen naar Marmaris. Ja, hoe diep kun je zinken.