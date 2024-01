Filmrecensie: Gods of Egypt

Troonopvolger en godenzoon Horus (Game of Thrones’ Nikolaj Coster-Waldau) staat op het punt het Egyptische regentenstokje over te nemen van vader Osiris, maar oom Set (Gerard Butler) gooit roet in het eten en grijpt de macht. Met uitgerukte ogen trekt Horus zich terug in de wildernis totdat meesterdief (en sterveling) Bek een pact met hem sluit om Egypte te redden.

Meer informatie over het opgepompte CGI-spektakel Gods of Egypt is niet echt nodig wanneer dit duo zich - zoals dat hoort - al bikkelend en ruziënd richting een goed einde knokt. We zitten hier dus gewoon op het terrein van The Mummy (1999) met een flinke vleug Clash of the Titans (2010) en Gods of Egypt pretendeert nergens dat het meer nastreeft dan dat.

Verstand op nul en achteroverleunen met een grote bak popcorn is hier de leus en wie meegaat in deze rollercoaster vergeet vanzelf dat het volledige budget waarschijnlijk is opgegaan aan de overdaad van niet altijd overtuigende special effects en het loon van Gerard Butler die hier zijn rol uit Griekse heldenfilm 300 lekker over-thetop nog eens overdoet, maar dan als bad guy.

Tekst: Vincent Hoberg

? ? ?

https://www.youtube.com/watch?v=IJBnK2wNQSo