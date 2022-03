Nieuwe Revu 12 is nu uit!

‘And the losers are...’

De Oscar-uitreiking komt dichterbij en de spanning stijgt. Wie zal de meest tenenkrommende ontvangstspeech houden? Welke draak verslaat een meesterwerk? En wie vergeet zijn partner te bedanken voor het oog van 20 miljoen tv-kijkers? Want zo snel als de meeste winnaars vergeten zijn, zo lang blijven de schandalen hangen. Revu deelt de Oscars uit in zes nieuwe categorieën.

‘Er is vermoedelijk een overval gepleegd op De Nederlandsche Bank, onder onze woning. Het licht brandt, de deuren staan open, maar er is niemand aanwezig’

Op 15 november 1944 wordt onder het oog van de nazi’s door een groep verzetsvrienden op heldhaftige wijze de Nederlandsche Bank overvallen. Met medeweten van de regering in ballingschap. Er was namelijk dringend geld nodig voor hulp aan onderduikers. De buit: 46 miljoen gulden. Een voorpubli­catie uit het boek van bestsellerauteur Frank Krake dat deze week verschijnt.

‘Neils spel is hakkelend en gierend, altijd op en over het randje van de feedback, uit duizenden herkenbaar en eindeloos geïmiteerd’

Hij is wispelturig, eigengereid, impulsief, overtuigd van zijn eigen gelijk en vooral tegendraads; Neil Young (76) is een curieuze mix van idealist en liberta­riër. Wie en wat schuilt er achter de muzikant met de priemende blauwe ogen? ‘Hij is een erg pervers, gecompliceerd mens.’

