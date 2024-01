In beeld: treinongeluk Dalfsen wereldnieuws

Een passagierstrein is vanochtend bij Dalfsen tegen een hoogwerker gebotst. Enkele treinstellen zijn op hun kant komen te liggen.

Bij het ongeluk is één dode en één gewonde gevallen. Traumahelikopters rukten kort na het ongeluk uit en ambulances zijn ter plekke. Arriva zet bussen in tussen Zwolle en Ommen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat onderzoekers naar de plek zijn gestuurd.

De beelden gingen als 'breaking news' de hele wereld over.

PHOTO from train derailed in #Dalfsen (pic via @DeVriesBjorn ) https://t.co/58wkZDcKkF pic.twitter.com/mXbMfvH54Q

Fatalities after passenger train crashes near #Dalfsen in the Netherlands https://t.co/ly7J3MEG14 pic.twitter.com/2REW77uUhQ

— Daily Mail Online (@MailOnline) 23 februari 2016