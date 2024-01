Tilburger ronselt vluchteling voor Islamitische Staat

Een Tilburger is veroordeeld voor het ronselen van een vluchteling voor terreurgroep Islamitische Staat (IS). Dat heeft de rechtbank in Breda vandaag bepaald, meldt NU.nl.

De 31-jarige man komt oorspronkelijk uit Somalië en werd al langer verdacht van het ronselen van vluchtelingen in eenTilburgse jeugdinstelling. Hij beloofde samen met de vluchtelingen Amerikanen te gaan vermoorden in Syrië en Irak.

In één van de gevallen acht de rechter dat het "wettig en overtuigend" is bewezen dat de Somalische Tilburger schuldig is aan het werven van een Tilburgse jongere voor de jihad. De man krijgt ook krijgt straf voor het plegen van uitkeringsfraude en het witwassen van geld.

Bij het bepalen van de strafmaat heeft de rechter mee laten wegen dat IS in het buitenland terroristische misdrijven pleegt. "Op Nederland rust de internationale verplichting om terrorisme te bestrijden, ook als dat niet in Nederland plaatsvindt. Het benaderen van kwetsbare jongeren zodat ze zich aansluiten bij IS is volgens de rechter een laakbaar feit", aldus de rechter.

Het Openbaar Ministerie eiste een straf van 24 maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Uiteindelijk heeft hij een celstraf van achttien maanden gekregen, waarvan zes voorwaardelijk.