Het is officieel: Robert De Niro doet nu alles voor het geld

Zac Efron en Robert De Niro. Dat klinkt als een goede combinatie. Maar... Je raadt het al.

Advocaat Jason (Zac Efron) staat op het punt te trouwen met de dochter van de baas, maar voor de grote dag aanbreekt, moet er nog één ding worden gedaan. Opa Dick (Robert De Niro) is net weduwnaar geworden en iemand moet de oude baas naar zijn vakantiestek in Florida rijden. Wanneer Jason opa naakt en rukkend achter een laptop aantreft is dat nog maar de eerste van de reeks hi-la-rische situaties die hem te wachten staat.

Het eerste kwartier van Dirty Grandpa is inderdaad best komisch. Totdat het duidelijk wordt dat de filmmakers er werkelijk alles aan doen om zoveel mogelijk te shockeren. Een naakte Efron met een penisswastika op zijn voorhoofd, terwijl een kleuter hem lijkt af te trekken? Check! Films als The Hangover bewijzen dat ranzig en grof erg leuk kan zijn, zolang je de grappen maar goed doseert. Dirty Grandpa weet alleen van geen ophouden en probeert zijn eigen platheid zo vaak te overtroeven dat er van enige humor geen sprake meer is.

Hopelijk is De Niro hier goed voor betaald, want dit misbaksel is lichtjaren verwijderd van Taxi Driver.

Tekst: Vincent Hoberg

