Bij de koffie: Nederlands succes bij Grammy Awards, George W. Bush helpt broer en meer...

Ed Sheeran en Taylor Swift winnen belangrijkste Grammy Awards

In Los Angeles zijn de Grammy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen. Ed Sheeran won in de categorie 'lied van het jaar', met zijn nummer Thinking Out Loud. De prijs voor beste single ging naar het lied Uptown Funk van Mark Ronson en Bruno Mars. Taylor Swifts 1989 won de prijs voor het beste album.

Er was ook een Nederlands succes. Het Metropole Orkest won een Grammy Award voor het album Sylvia dat ze samen maakten met de Amerikaanse band Snarky Puppy.

George W. Bush schiet broer te hulp

George W. Bush: President shouldn't be someone "who mirrors and inflames our frustration" https://t.co/ip4R9aaR9X pic.twitter.com/dxhOVsE8N6 — CNN (@CNN) 16 februari 2016

George W. Bush is zijn broer Jeb te hulp gekomen. Tijdens een speech in de Amerikaanse staat South Carolina prees de oud-president zijn jongere broer, die fors achterloopt in de peilingen.

'Voetbalclubs moeten afstand nemen van harde kern'

Volgens politiechef Frank Paauw moeten voetbalclubs afstand nemen van de harde kernhttps://t.co/UiBOIl7EE5 — Sportnieuws.nl (@Sportnieuwsnl) 16 februari 2016

Voetbalclubs moeten veel meer afstand nemen van de harde kern van de voetbalfans. Dat zei de Rotterdamse politiechef Frank Paauw gisteravond in het tv-programma Nieuwsuur. Paauw is portefeuillehouder 'aanpak voetbalvandalisme'. Volgens hem gaat het ''blazoen van de voetbalclubs naar de knoppen'', doordat ze zich te weinig distantiëren van de hooligans.