Winnaar en verliezer van de dag: Anja Ringgren Loven vs. dronken randdebiel

Winnaar van de dag: Anja Ringgren Loven

This breaks my heart.?Thank goodness for aid workers like #anjaringgrenloven https://t.co/eMaiVl9Ghq ┬Ś Mardi Jacobs (@TherealMardi) 15 februari 2016

Dit Nigeriaanse jongetje leefde 8 maanden lang op straat, achtergelaten door zijn ouders die dachten dat hij behekst was. De Deense ontwikkelingswerkster Anja Ringgren Loven vond het jongetje op straat. Ze gaf hem water en bracht hem in een doek naar het ziekenhuis. 31 januari ontdekte ze hem, vandaag kwam het verhaal naar buiten. Hope maakt het goed en speel zelfs met het zoontje van heldin Anja, die de zorg voor hem heeft opgenomen.

Verliezer van de dag: dronken randdebiel

https://www.youtube.com/watch?v=qYwyK_yV9w0

Opgeruid door zijn vrienden besloot deze dronken veertigplusser van het tussenstuk van een roltrap af te glijden. En dat ging fout.