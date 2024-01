Na RHCP, Rammstein en Doe Maar ook Paul McCartney naar Pinkpop 2016

Twee jaar geleden was de Rolling Stones de hoofdact op Pinkpop, dit jaar sluit een voormalige Beatle het festival af. Pinkpop-baas Jan Smeets heeft bevestigd dat Paul McCartney dit jaar naar Landgraaf komt.

"Een Beatle op Pinkpop! Besef eens hoe ontzettend bijzonder dat is. The Beatles was niet zomaar een bandje dat leuke liedjes maakte. Het is de band die popmuziek definieerde. We durven de stelling aan dat Pinkpop er zonder John, Paul, George en Ringo heel anders uit had gezien. Een van de beste en belangrijkste songwriters ooit komt optreden in Landgraaf. Dit is pure popgeschiedenis en jij staat er middenin", meldt de organisatie trots.

"Ik hou van het publiek op festivals en ben dan ook van plan om Pinkpop met een groot feest af te sluiten", zegt McCartney in het persbericht van de festivalorganisatie.

Rammstein en de Red Hot Chili Peppers zijn andere headliners van het festival, dat er de gewoonte van heeft gemaakt de groten der aarde te boeken. Gisteren werd bekend dat ook Doe Maar dit jaar naar Pinkpop komt. Het festival vindt dit jaar op 10, 11 en 12 juni plaats.

https://www.youtube.com/watch?v=e9iEa2IEj38