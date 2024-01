Bij de koffie: Nederlander overleeft tijgeraanval in Nepal, Doe Maar naar Pinkpop en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Dit gebeurde er terwijl je lag te slapen.

Nederlander overleeft tijgeraanval in Nepal

Dutch saved from jaws of tiger in Bardiyahttps://t.co/xdCGtImUds pic.twitter.com/HIRAJRSjXU — The Kathmandu Post (@kathmandupost) 15 februari 2016

Een Nederlandse toerist heeft in Nepal een aanval van een tijger overleefd door in een boom te klimmen. Zijn gids raakte gewond toen hij probeerde het dier te verjagen.

The Revenant grote winnaar Bafta's

The Revenant heeft een Bafta gewonnen voor beste film. Hoofdrolspeler Leonardo Dicaprio mocht de prijs voor beste acteur in ontvangst nemen. Ook The Revenant-regisseur Alejandro Inarritu won een Bafta.

Matchfixing Willem II bewezen

De KNVB bevestigt dat er in 2009 matchfixing heeft plaatsgevonden in de eredivisie https://t.co/slwbdHxDH1 pic.twitter.com/3tRvSNBuBZ — de Volkskrant (@volkskrant) 15 februari 2016

De KNVB bevestigt dat er in het seizoen 2009/2010 matchfixing heeft plaatsgevonden in de eredivisie. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Willem II (1-0) op 9 augustus 2009 is volgens de bond met zekerheid gemanipuleerd.

Doe Maar naar Pinkpop

"Dit wordt 'm", zegt Henny Vrienten. Doe Maar komt in juni voor de derde keer naar Pinkpop: https://t.co/mNICmVUJK5 pic.twitter.com/CXeK1xsm1p — NOS (@NOS) 14 februari 2016

Doe Maar staat op de komende editie van Pinkpop. Het is de derde keer dat de Nederlandse band op het festival speelt.