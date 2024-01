Ze verkocht meer dan 17 miljoen exemplaren van De Happy Hooker. Op haar 72ste is er een nieuw boek. Over seks, uiteraard. "Dat is nodig. Niemand weet tegenwoordig echt meer iets over prettige seks. Die kids zijn heel voorzichtig geworden. Ze worden liever stoned."

Het nieuwe boek van Xaviera Hollander, de bekendste prostituee des lands, heet Supersex en ze begint direct aanstootgevend door de invloedrijke feministe Germaine Greer te citeren, die zegt dat iedere heteroseksuele man eens een keer flink in zijn rectum moet worden genomen. "Haha, ja, goed hè? Want dan weet hij hoe het voelt om gepenetreerd te worden", aldus Hollander in het grote interview met Nieuwe Revu.

I wanna fuck you, baby!

De voormalig prostituee en madam heeft natuurlijk meer ervaring op seksgebied dan onze voltallige redactie bij elkaar, dus we nemen haar wijsheden maar ter harte. "Je moet wel een man hebben die roept: I wanna fuck you, baby! Iemand die een beetje geile taal durft uit te slaan. Dat hoort bij het spel."

Hollander raakte al op jonge leeftijd geobsedeerd door seks, maar ze bleef lang maagd omdat haar moeder zei dat je pas seks mag hebben na het huwelijk. "Ik was als jonge meid gewoon een horny chick, maar toen ik de smaak eenmaal te pakken had, stuurde mijn moeder me naar de kinderpsychiater. Ik was geen nymfomaan, die kunnen niet klaarkomen, maar wel een seksmaniak."

Zelfmoord

Tegenwoordig heeft ze naar eigen zeggen nog heel af en toe seks, maar niet meer in duizend verschillende standjes. Ze rookt nog steeds niet, drinkt geen alcohol en eet niet ongezond. Dat kan nog makkelijk tien jaar mee, zou je zeggen.

"Dan ben ik allang dood. Ik wil helemaal niet zo oud worden. En ik ben gefascineerd door de dood. Vooral door zelfmoord. Ik heb geloof ik wel zes keer in mijn leven zelfmoord proberen te plegen. Al van heel jongs af aan."

Tekst: Tom Kellerhuis