Winnaar en verliezer van de dag: Lodewijk Asscher vs. Steven van de V.

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Lodewijk Asscher

Lodewijk Asscher is voor één dag een like-magneet op Facebook. En dat heeft alles te maken met deze boodschap, waarmee hij scheldende reaguurders vandaag op hun plek zette. Niet dat het nou zo'n geweldige brief is, maar het is goed dat er een keer iemand optreedt tegen alle ziektes en hatelijke verwensingen die je op social media rond de oren vliegen.

Verliezer van de dag: Steven van de V.

Beachvolleyballer Dirk Boehlé breekt met zijn sportieve partner Steven van de V., die bij een zedenzaak is betrokken https://t.co/D6cV4UsiuQ — NOS (@NOS) 9 februari 2016

Een Nederlandse beachvolleyballer zit in Engeland vast in verband met een verkrachtingszaak. Hij moest gisteren voorkomen, en volgens verschillende media heeft hij schuld bekend. Dit kan strafvermindering opleveren. De 21-jarige Steven van de V. reisde in 2014 naar Engeland om een meisje van 12 te ontmoeten dat hij via Facebook had leren kennen. Hij had een paar keer seks met haar. In het Britse strafrecht wordt dat gezien als verkrachting, ongeacht of het meisje ermee instemt.