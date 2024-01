Een kijkje op Mars met deze 360-graden-video van de NASA

De Curiosity Rover van de NASA is op dreef. De rijdende robot, die de planeet Mars al enige tijd aan het verkennen is, deelde gisteren een 360-graden-video van Mars.

Curiosity staat tijdens het opnemen van de beelden naast Namib, een bekende zandduin op Mars. Dat liet de NASA in een statement weten. Het is de eerste keer dat zandduinen op Mars van zo dichtbij zijn bestudeerd.

De foto's waarmee deze video is opgebouwd, zijn op 18 december gemaakt. Curiosity biedt je een uitzicht op de bergen van Mars en het rotsachtige, ruige oppervlak.

https://www.youtube.com/watch?v=ME_T4B1rxCg

Vorige week gaf de rijdende robot al aan dat hij stond te popelen om onderzoeksresultaten bekend te maken, met een bijgevoegde selfie als cliffhanger.

Can’t wait to share science results from Namib Dune; but first, let me take a #selfie https://t.co/sv2bH6ghSg pic.twitter.com/03TmNosXHQ

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) 29 januari 2016