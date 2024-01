Winnaar en verliezer van de dag: Korps Commandotroepen vs. Syrisch regime

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Korps Commandotroepen

Het korps commandotroepen krijgt de Militaire Willems-Orde uitgereikt voor hun buitengewone inzet in Afghanistan. Helden.

Verliezer van de dag: Syrisch regime

In Syrische gevangenissen komen zo veel gevangenen om het leven dat er sprake lijkt van uitroeiing. Dit heeft een onderzoekscommissie van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties vandaag in Genève beklemtoond. Ook in de plaatsen waar rebellen mensen gevangen houden, worden dagelijks mensen gemarteld en vermoord.