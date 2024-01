Video: 'schizofrene' Donald Trump voert debat met zichzelf

De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump trok afgelopen donderdag de aandacht door niet deel te nemen aan het Republikeins debat. Reden: hij was het niet eens met debatleider Megyn Kelly.

Maar het debat kwam er afgelopen weekend alsnog. Stephen Colbert van The Late Show verzamelde een stapel uitspraken waarmee Dump Trump zichzelf keer op keer tegenspreekt. Dit leverde het 'Top Tremendous All-You-Can Trump Luxury Presidential Debate' op, waarin Trump het er met zichzelf bijvoorbeeld niet over eens wordt of Hillary Clinton nou wel of geen goede president zou zijn.

Vandaag zijn de eerste voorverkiezingen in de staat Iowa. Bij de Republikeinen staat Donald Trump nog steeds ruim boven Ted Cruz in de peilingen. Bij de Democraten spant het erom. Volgens de laatste berichten staat Hillary Clinton in de peilingen net iets boven haar opponent Bernie Sanders.

Trump vs. Trump

Skip door naar 02.30 minuut als je geen tijd hebt voor de inleiding.

https://www.youtube.com/watch?v=WpKiP_gmDS8