Zakelijk financiering nodig? Dit wil je weten

Ben je hier niet bekend mee? Dan wil je ongetwijfeld eerst meer weten over zakelijk financieren. Daarom zetten wij in deze tekst de belangrijkste zaken met betrekking tot een zakelijke financiering op een rijtje.

Verschillende soorten zakelijke financieringen

Als je nog niet eerder een zakelijke financiering aangevraagd hebt, denk je misschien dat er slechts één financiering is voor ondernemers. Dit is niet het geval, want bij de meeste geldverstrekkers kun je uit verschillende financieringsvormen kiezen. De populairste staan hier onder elkaar.



1. Zakelijke lening

Wil je een langlopende investering in jouw bedrijf financieren? Dan kun je het beste een zakelijke lening aanvragen. Je kunt direct investeren, want een geldverstrekker stort het bedrag in één keer op jouw zakelijke rekening. Een zakelijke lening heeft een looptijd van minimaal 3 maanden en maximaal 5 jaar. Je lost iedere maand een deel af en betaalt rente over het hele bedrag.

2. Zakelijke hypotheek

Wanneer je op zoek bent naar een financiering voor de aankoop van een bedrijfspand, biedt een zakelijke hypotheek uitkomst. Deze financieringsvorm lijkt veel op een zakelijke lening. Je lost namelijk ook iedere maand een deel af en betaalt rente over het hele bedrag. De looptijd is 10 jaar, maar het aflosschema is gebaseerd op 20 jaar.



3. Zakelijk krediet

Wie een tijdelijk tekort aan liquide middelen op wil lossen of een financiering zoekt om de dagelijkse uitgaven van zijn bedrijf te betalen, vraagt zakelijk krediet aan. Een geldverstrekker stort het bedrag niet op jouw zakelijke rekening, maar op een speciale rekening die zij voor jou openen. De looptijd van zakelijk krediet is 36 maanden. Je betaalt alleen rente over het geld dat je opneemt en kunt afgelost geld opnieuw opnemen als je het nodig hebt.

Bereken hoeveel een zakelijke financiering kost

De bovenstaande informatie helpt je hopelijk te bepalen wat de beste financieringsvorm voor jouw bedrijf is. Als je een keuze gemaakt hebt, ben je vast ook benieuwd wat een zakelijke financiering je per maand kost. Bereken dit niet zelf, maar laat een geldverstrekker een aanbod op maat maken. Besluit je toch zelf een berekening te maken? Dan zie je mogelijk bepaalde zaken over het hoofd, waardoor een zakelijke financiering duurder uit kan vallen dan gedacht.



Zakelijke financiering aanvragen

Vallen de kosten je mee? Dan wil je misschien niet langer wachten met aanvragen. Gelukkig hoeft dit ook niet, want bij de meeste geldverstrekkers kun je online een zakelijke financiering aanvragen. Je maakt een account aan, levert de benodigde documenten aan en wacht tot je een aanbod op maat ontvangt. Als dit aanbod je kan bekoren, vervolg je het proces. Vaak duurt het niet lang voordat alles in kannen en kruiken is. Hierdoor kun je snel gebruik maken van jouw zakelijke financiering.