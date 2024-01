Bij de koffie: Paul Kantner (Jefferson Airplane) overleden, John de Mol verovert China en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Gitarist Paul Kantner overleden

Paul Kantner, founding member and guitarist for Jefferson Airplane and Starship, has died https://t.co/TPZUsXBzcA pic.twitter.com/4xtVWU0iSf — Rolling Stone (@RollingStone) 29 januari 2016

Van de overleden muzikanten in 2016 kun je zo langzamerhand een superband vormen. Nu de beurt aan Paul Kantner, die op 74-jarige leeftijd zijn laatste adem heeft uitgeblazen. De mede-oprichter, gitarist en vocalist van de band Jefferson Airplane had hartproblemen. Dat heeft zijn woordvoerder afgelopen nacht laten weten aan de krant San Francisco Chronicle. Hij laat drie kinderen achter, die hij kreeg met Jefferson Airplane-zangeres Grace Slick. Lees verder.

Trump bouwt eigen feestje

Trump trekt aandacht met boycot Republikeinen-debat https://t.co/zK2n8Tj2BM pic.twitter.com/GE8nHhldmC — Koppen Krant (@KoppenKrant) 29 januari 2016

Donald Trump heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een inderhaast opgezet evenement gehouden voor een volle zaal. De Amerikaanse presidentskandidaat weigerde mee te doen aan een debat met zijn tegenstanders in de strijd om de Republikeinse nominatie. Lees verder.

FBI publiceert video van doodschieten bezetter Oregon

FBI releases full video of #Oregon militia member LaVoy Finicum's death https://t.co/BwDQi35AbQ pic.twitter.com/NLiQxsw7tI — Talking Points Memo (@TPM) 29 januari 2016

De FBI heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een video vrijgegeven waarop te zien is hoe de FBI een bezetter van een natuurpark doodschiet. De beelden tonen de 54-jarige Robert LaVoy Finicum die vlucht voor de politie, zijn handen omhoog doet en daarna weer naar beneden voor hij in de sneeuw valt. Lees verder.

John de Mol sluit megadeal met China

John de Mol: megadeal met Chinezen https://t.co/3s31zWUHZP pic.twitter.com/6ffhwdn5pg — De Telegraaf ticker (@telegraafticker) 28 januari 2016

Tv-producent John de Mol slaat een flinke slag in China. De Chinese versie van The voice, waarvan al vier seizoenen met succes zijn uitgezonden, gaat naar een andere partner die ook meteen een aantal andere succesvolle Talpa-formats naar het land wil halen. Lees verder.