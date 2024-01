Bij de koffie: meldplicht voor profvoetballers, Abe Vigoda (Godfather) overleden en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Maar vier landen minder corrupt dan Nederland

Nederland is niet corrupt. Volgens de waakhond tegen corruptie https://t.co/3NjntJ3nd8 — AD.nl (@ADnl) 27 januari 2016

Nederland is een van de minst corrupte landen ter wereld. Ons land staat op de vijfde plaats van de index van Transparency International. Dat is een wereldwijde waakhond tegen corruptie. Lees verder.

Abe Vigoda overleden

RIP Abe Vigoda The last of them.... pic.twitter.com/srDX7iV63r — Juvefc.com (@juvefcdotcom) 26 januari 2016

De Amerikaanse acteur Abe Vigoda, die een belangrijke bijrol speelde in het maffia-epos The Godfather, is op 94-jarige leeftijd overleden. In de legendarische film vertolkte hij het personage Sal Tessio, een oude vriend van peetvader Don Vito Corleone (Marlon Brando), die na diens dood de leiding over de familie hoopt over te nemen. Lees verder.

Tenniswereld gaat zichzelf onderzoeken

De tenniswereld begint 'n onafhankelijk onderzoek naar de werking van z'n eigen anti-corruptie-eenheid. #matchfixing https://t.co/lOXCeqRHVt — NOS Sport (@NOSsport) 27 januari 2016

De grote internationale tennisorganisaties hebben een groot onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar de werking van de eigen Tennis Integrity Unit (TIU), de organisatie die matchfixing moet voorkomen. Lees verder.

Meldplicht voor profvoetballers

De actie van het VARA-programma Rambam om spelers te verleiden wedstrijden in het betaalde voetbal te beïnvloeden, kan voor de benaderde profspelers grote consequenties hebben. „Als zij zich niet bij de KNVB melden, riskeren zij een schorsing van twee jaar”, waarschuwt Vereniging Voor Contractspelers (VVCS)-voorzitter Danny Hesp in De Telegraaf. Lees verder.